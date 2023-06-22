Лига наций. 8-й тур. Нидерланды сыграют с Польшей, Япония встретится с Бразилией и другие матчи

Теги результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Сербии сборная Италии сборная Японии сборная Болгарии сборная Германии сборная Кубы сборная Словении сборная Нидерландов сборная Канады сборная Китая Лига наций Волейбол

22 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

Роттердам, Нидерланды

Китай – Италия – 14.00

 

Сербия – Германия – 17.30

 

Нидерланды – Польша – 21.00

 

Орлеан, Франция

Япония – Бразилия – 14.00

 

Канада – Болгария – 17.30

 

Словения – Куба – 21.30

 

Турнирное положение: Япония – 6 побед – 0 поражений (18 очков), США – 5-1 (15), Словения – 5-1 (15), Бразилия – 4-1 (12), Аргентина – 4-2 (12), Польша – 4-1 (9), Нидерланды – 3-2 (10), Италия – 3-2 (9), Иран – 2-4 (7), Сербия – 2-3 (6), Болгария – 1-4 (5), Германия – 1-5 (4), Франция – 1-4 (3), Куба – 1-4 (3), Канада – 1-5 (2), Китай – 1-5 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий