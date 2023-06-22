Лига наций. 8-й тур. Нидерланды сыграют с Польшей, Япония встретится с Бразилией и другие матчи
22 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
Роттердам, Нидерланды
Китай – Италия – 14.00
Сербия – Германия – 17.30
Нидерланды – Польша – 21.00
Орлеан, Франция
Япония – Бразилия – 14.00
Канада – Болгария – 17.30
Словения – Куба – 21.30
Турнирное положение: Япония – 6 побед – 0 поражений (18 очков), США – 5-1 (15), Словения – 5-1 (15), Бразилия – 4-1 (12), Аргентина – 4-2 (12), Польша – 4-1 (9), Нидерланды – 3-2 (10), Италия – 3-2 (9), Иран – 2-4 (7), Сербия – 2-3 (6), Болгария – 1-4 (5), Германия – 1-5 (4), Франция – 1-4 (3), Куба – 1-4 (3), Канада – 1-5 (2), Китай – 1-5 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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