Лига наций. 3-й тур. Польша сыграет с Болгарией, Япония встретится с Сербией, другие матчи
9 и 10 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
9 июня
Нагоя, Япония
Китай – Франция – 7.10
Польша – Болгария – 10.10
Япония – Сербия – 13.40
Оттава, Канада
Нидерланды – Германия – 18.00
Италия – Куба – 23.30
10 июня
Канада – Аргентина – 3.00
Турнирное положение: Польша – 2 победы – 0 поражений (5 очков), Болгария – 1-1 (4), Аргентина – 1-0 (3), Япония – 1-0 (3), США – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3), Сербия – 1-1 (3), Нидерланды – 1-1 (3), Словения – 1-1 (3), Китай – 1-1 (2), Куба – 0-2 (1), Канада – 1-0 (2), Иран – 0-2 (1), Франция – 0-1 (0), Германия – 0-1 (0), Италия – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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