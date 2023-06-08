Лига наций. 3-й тур. Польша сыграет с Болгарией, Япония встретится с Сербией, другие матчи

Теги результаты сборная Польши сборная Сербии сборная Италии сборная Франции сборная Японии сборная Болгарии сборная Германии сборная Кубы сборная Нидерландов сборная Аргентины сборная Канады сборная Китая Лига наций Волейбол

9 и 10 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

9 июня

Нагоя, Япония

Китай – Франция – 7.10

 

Польша – Болгария – 10.10

 

Япония – Сербия – 13.40

 

Оттава, Канада

Нидерланды – Германия – 18.00

 

Италия – Куба – 23.30

 

10 июня

Канада – Аргентина – 3.00

 

Турнирное положение: Польша – 2 победы – 0 поражений (5 очков), Болгария – 1-1 (4), Аргентина – 1-0 (3), Япония – 1-0 (3), США – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3),  Сербия – 1-1 (3), Нидерланды – 1-1 (3), Словения – 1-1 (3), Китай – 1-1 (2), Куба – 0-2 (1), Канада – 1-0 (2), Иран – 0-2 (1), Франция – 0-1 (0), Германия – 0-1 (0), Италия – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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