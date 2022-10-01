Чемпионат мира по волейболу (жен). Бразилия сыграет с Китаем, США против Сербии и другие матчи

1 октября в Польше и Нидерландах пройдут очередные матчи группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.

Чемпионат мира по волейболу

Женщины

Групповой этап

Лодзь, Польша

Группа С

Болгария – Казахстан – 14.00

Германия – Канада – 17.00

США – Сербия – 20.00

Положение в группе: США – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Сербия – 4-0 (11), Германия – 2-2 (6), Канада – 1-2 (3), Болгария – 0-3 (1), Казахстан – 0-4 (0).

Арнем, Нидерланды

Группа D

Бразилия – Китай – 15.00

Колумбия – Чехия – 19.00

Положение в группе: Китай – 4-0 (12), Бразилия – 3-1 (9), Япония – 3-1 (9), Аргентина – 2-2 (5), Колумбия – 0-4 (1), Чехия – 0-4 (0).

Группа А

Пуэрто-Рико – Кения – 17.00

Положение в группе: Италия – 4-0 (9), Нидерланды – 3-1 (9), Бельгия – 3-1 (9), Кения – 1-2 (3), Пуэрто-Рико – 0-3 (0), Камерун – 0-3 (0).

Сопот, Польша

Группа B

Доминиканская Республика – Таиланд – 15.00

Южная Корея – Хорватия – 18.30

Польша – Турция – 21.30

Положение в группе: Доминиканская Республика – 3-1 (10), Турция – 3-1 (9), Польша – 3-1 (9), Таиланд – 3-1 (8), Хорватия – 0-4 (0), Южная Корея – 0-4 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующий этап переходят по 4 лучшие команды из каждой группы.