Чемпионат мира по волейболу (жен). Бразилия сыграет с Китаем, США против Сербии и другие матчи

1 октября в Польше и Нидерландах пройдут очередные матчи группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.
Чемпионат мира по волейболу
Женщины
Групповой этап
Лодзь, Польша
Группа С
Болгария – Казахстан – 14.00
Германия – Канада – 17.00
США – Сербия – 20.00
Положение в группе: США – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Сербия – 4-0 (11), Германия – 2-2 (6), Канада – 1-2 (3), Болгария – 0-3 (1), Казахстан – 0-4 (0).
Арнем, Нидерланды
Группа D
Бразилия – Китай – 15.00
Колумбия – Чехия – 19.00
Положение в группе: Китай – 4-0 (12), Бразилия – 3-1 (9), Япония – 3-1 (9), Аргентина – 2-2 (5), Колумбия – 0-4 (1), Чехия – 0-4 (0).
Группа А
Пуэрто-Рико – Кения – 17.00
Положение в группе: Италия – 4-0 (9), Нидерланды – 3-1 (9), Бельгия – 3-1 (9), Кения – 1-2 (3), Пуэрто-Рико – 0-3 (0), Камерун – 0-3 (0).
Сопот, Польша
Группа B
Доминиканская Республика – Таиланд – 15.00
Южная Корея – Хорватия – 18.30
Польша – Турция – 21.30
Положение в группе: Доминиканская Республика – 3-1 (10), Турция – 3-1 (9), Польша – 3-1 (9), Таиланд – 3-1 (8), Хорватия – 0-4 (0), Южная Корея – 0-4 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующий этап переходят по 4 лучшие команды из каждой группы.