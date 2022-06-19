Лига наций (жен). Таиланд сыграет с США, Япония против Китая и другие матчи

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19 июня пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.

Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Лига наций

Женщины

19 июня

 

Болгария – Бельгия – 6.00

 

Таиланд – США – 10.00

 

Япония – Китай – 14.00

 

Бразилия – Сербия – 16.00

 

Германия – Доминиканская Республика – 19.00

 

Турция – Южная Корея – 22.00

 

Турнирное положение: Япония – 7 побед – 0 поражений (20 очков), США – 6-1 (18), Италия – 6-2 (17), Китай – 5-2 (16), Бразилия – 5-2 (15), Сербия – 5-2 (14), Турция – 4-3 (13), Таиланд – 4-3 (12), Польша – 4-4 (11), Канада – 3-5 (9), Германия – 2-5 (8), Доминиканская Республика – 2-5 (6), Болгария – 2-5 (5), Бельгия– 2-5 (4), Нидерланды – 1-7 (6), Южная Корея – 0-7 (0). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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