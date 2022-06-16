Лига наций (жен). Канада сыграет с Бельгией, Болгария против Японии, другие матчи

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16-17 июня пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.

Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Лига наций

Женщины

16 июня

Польша – Таиланд – 06.00

Канада – Бельгия – 10.00

Болгария – Япония – 14.00

Сербия – Южная Корея – 21.00

17 июня

Италия – Доминиканская Республика – 00.00

Нидерланды – Бразилия – 03.00

Турнирное положение: Япония – 5 побед – 0 поражений (14 очков), Китай – 4-1 (13), Бразилия – 4-1 (12), США – 4-1 (12), Таиланд – 4-1 (11), Турция – 3-2 (9), Сербия – 3-2 (9), Италия – 3-2 (9), Польша – 3-2 (8), Германия – 2-3 (8), Канада – 2-3 (6), Доминиканская Республика – 1-4 (3), Бельгия– 1-4 (2), Болгария – 1-4 (2), Нидерланды – 0-5 (2), Южная Корея – 0-5 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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