Лига наций (жен). Канада сыграет с Бельгией, Болгария против Японии, другие матчи

16-17 июня пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Лига наций
Женщины
16 июня
Польша – Таиланд – 06.00
Канада – Бельгия – 10.00
Болгария – Япония – 14.00
Сербия – Южная Корея – 21.00
17 июня
Италия – Доминиканская Республика – 00.00
Нидерланды – Бразилия – 03.00
Турнирное положение: Япония – 5 побед – 0 поражений (14 очков), Китай – 4-1 (13), Бразилия – 4-1 (12), США – 4-1 (12), Таиланд – 4-1 (11), Турция – 3-2 (9), Сербия – 3-2 (9), Италия – 3-2 (9), Польша – 3-2 (8), Германия – 2-3 (8), Канада – 2-3 (6), Доминиканская Республика – 1-4 (3), Бельгия– 1-4 (2), Болгария – 1-4 (2), Нидерланды – 0-5 (2), Южная Корея – 0-5 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.