В Шымкенте произошла жуткая давка: сообщается, что магазин спортивной одежды устроил акцию на свои товары
В Шымкенте едва не повторился «сеульский сценарий» на Хэллоуин
В соцсетях появилось видео жуткой давки: сообщается, что магазин спортивной одежды устроил акцию на свои товары.
Подробности пока неизвестны, но, пишут, никто не пострадал.
Полицейские обещали привлечь к ответственности владельца магазина.
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