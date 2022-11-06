В Шымкенте произошла жуткая давка: сообщается, что магазин спортивной одежды устроил акцию на свои товары

В Шымкенте едва не повторился «сеульский сценарий» на Хэллоуин

В соцсетях появилось видео жуткой давки: сообщается, что магазин спортивной одежды устроил акцию на свои товары.

Подробности пока неизвестны, но, пишут, никто не пострадал.

Полицейские обещали привлечь к ответственности владельца магазина.

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