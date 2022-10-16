Жена сотрудника генпрокуратуры Маматаева избила свою дочь Аялу. Маму гимнастки оштрафовали на 33 тысяч тенге

В интернете появилось видео избиения женщины десятилетней девочки, а в конце она изо всех сил толкает ребенка головой на машину.

По информации журналиста Михаила Козачкова женщиной является жена сотрудника генпрокуратуры Алмагуль Маматаева, а девочка ее дочь – гимнастка Аяла.

Позже, другая журналистка Жанна Ахметова сообщила, что Маматаеву за поведение привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 33 тысячи тенге.

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