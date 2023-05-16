«Я боялась выходить из дома. Были случаи, когда люди плевали в меня». Польская волейболистка Смаржек рассказала о травле из-за игры в России
Польская волейболистка Мальвина Смаржек рассказала о травле из-за игры в России.
Смаржек выступала за калининградский «Локомотив» в 2021-2022 годах.
«Дошло до того, что я боялась выходить из дома. Были случаи, когда люди толкали меня или плевали в меня.
Я лечу депрессию. Раньше у меня были панические атаки, которые иногда возвращались. Все началось в России, и это был момент, когда меня все переполняло. Внутри меня все копилось, но ситуация убивала меня.
Чувствовала, что нет смысла играть в волейбол, принимать душ, есть, выходить на улицу. Я была так подавлена, что не понимала, что происходит. Позже мне поставили диагноз, и сейчас я лечусь», – цитирует Смаржек Sport.pl.
Нет, это не открытая ненависть с размахом.
Украинцам по кайфу тоже. Я тебе открою секрет - каждый в жизни получает то, что ему по кайфу. И это не всегда хорошо и не всегда радует. Результаты бывают самые страшные. Но причина всегда - собственное желание. Сколько лет украинцы рассказывали про базы нато в крыму, про свободу, граничащую с анархией, про разрыв с россией, про москаляк на гиляках и пр? Они же сами грезили этим, визуализировали это. Логично - что они получили все то, чего так хотели.
Доносы - это может быть что угодно. От законопослушности до зависти. Спектр широк. Но это явно не открытая ненависть.