«Я боялась выходить из дома. Были случаи, когда люди плевали в меня». Польская волейболистка Смаржек рассказала о травле из-за игры в России

Теги чемпионат России жен сборная Польши жен Локомотив Калининградская область Мальвина Смаржек Волейбол

Польская волейболистка Мальвина Смаржек рассказала о травле из-за игры в России.

Смаржек выступала за калининградский «Локомотив» в 2021-2022 годах.

«Дошло до того, что я боялась выходить из дома. Были случаи, когда люди толкали меня или плевали в меня.

Я лечу депрессию. Раньше у меня были панические атаки, которые иногда возвращались. Все началось в России, и это был момент, когда меня все переполняло. Внутри меня все копилось, но ситуация убивала меня.

Чувствовала, что нет смысла играть в волейбол, принимать душ, есть, выходить на улицу. Я была так подавлена, что не понимала, что происходит. Позже мне поставили диагноз, и сейчас я лечусь», – цитирует Смаржек Sport.pl.

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57 комментариев

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Адекватник
Уже писал ранее под соточку минусов: вся тема в том, чтобы иметь легальное право открыто ненавидеть русских :) Все. это начало и конец, альфа и омега всей этой истории. Просто ненависть скрытая и потаенная - она утомляет. Хочется уже ненавидеть открыто, с размахом и от всей души :) Вот, теперь вроде как можно :))
+78
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+43
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Vedved
Ответ Адекватник
Уже писал ранее под соточку минусов: вся тема в том, чтобы иметь легальное право открыто ненавидеть русских :) Все. это начало и конец, альфа и омега всей этой истории. Просто ненависть скрытая и потаенная - она утомляет. Хочется уже ненавидеть открыто, с размахом и от всей души :) Вот, теперь вроде как можно :))
Это, в основном, касается только Прибалтов и Поляков, в остальных странах - обычные граждане, относятся к нам вполне норм.
+40
-8
+32
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Андрей Балабаев
Сейчас тут объяснят, что польский народ очень понимающий, благожелательный и цивилизованный, а спортсменка агент Кремля
+33
-5
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pulyalke
ниже некоторые персонажи прям поражают - ее гнобили не в россии, а у себя на родине изза игры в россии. ее даже изза этого из борной выгнали и травля продолжалась до тех пор пока она все таки не решила уехать, и при этом не закончилась - все таки она ничего лишнего и плохого не сказала про свой любимый локо и в россию в целом, а этом там грех
+19
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+19
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Сергей Галынский
Ну да....во всем виновата РФ
+20
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Чеширский_кот
Очень жаль, что у Мальвины проблемы ментального характера. Хочется искренне поддержать её и посочувствовать, потому что у нее редкая харизма и энергетика. Да и волейбол российский стал менее ярким без нее.
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Nomen Meum
Ответ Джанлука Нальюка
Странно. Всего 5 раз участвовали в разделе Польши, узурпировали во времена СССР. Откуда эта нелюбовь могла взяться ? Скоты неблагодарные.
...а Лжедмитриев и т.д. не существовало а природе))) Угораю с этих либералов, у них своя история.
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Адекватник
Ответ Вечно в бане
То есть для большой части мира война это круто, потому, что теперь можно легально открыто ненавидеть русских? Я правильно понял твою «тему»? Неудивительно, что под сотню минусов. Кстати, а доносы писать на людей со значком в цветах украинского флага, это не «открытая ненависть с размахом»?
Конечно. Именно так. А минусы от верующих в страны эльфов и единорогов :)) Благо, их тут с избытком.

Нет, это не открытая ненависть с размахом.
+11
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Полина Догункова
Ответ Иван Редин
Если честно, то я не верю ее ни одному слову. У нас в чернокожих даже не плюют, а тут полячку заплевали прямо! В волейболе не получилось звездой стать, решила стать звездой коментов про плохих русских!
так ее поляки травили, а не русские
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Адекватник
Ответ Вечно в бане
То есть сидят такие поляки и думают, «Да, бомбите Украину ещё, теперь мы можем вас ненавидеть». Допустим я готов эту теорию представить. В таком случае вопрос: может и украинцам война по кайфу по той же причине? А что же такое доносы тогда?
Конечно. Представь, поляки ненавидят русских и украинцев. И тут есть вариант, при котором: 1. умрет много и русских и украинцев 2. можно будет легально использовать украинцев. 3. можно будет легально ненавидеть/отменять русских. Чистый профит. Лучше варианта не придумаешь. По крайней мере до шестого раздела Польши :))
Украинцам по кайфу тоже. Я тебе открою секрет - каждый в жизни получает то, что ему по кайфу. И это не всегда хорошо и не всегда радует. Результаты бывают самые страшные. Но причина всегда - собственное желание. Сколько лет украинцы рассказывали про базы нато в крыму, про свободу, граничащую с анархией, про разрыв с россией, про москаляк на гиляках и пр? Они же сами грезили этим, визуализировали это. Логично - что они получили все то, чего так хотели.

Доносы - это может быть что угодно. От законопослушности до зависти. Спектр широк. Но это явно не открытая ненависть.
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Magico!
Ответ Akademik77
Подскажите, а в этом веке Польша уже делилась?
пора
+4
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+3
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Харьковские ботинки Ленина
Так, не надо тут, щас придут навальнисты и всё обьяснят, что это другое!!)
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Судоплатов
Руссофобия поляков не имеет пределов. Даже свою спортсменку готовы убить.
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Ashkharabar
В заголовке написано, что ее травили из-за игры в России поляки, и сейчас она лечится от депрессии, которая началась ещё в России. Ну а травля - любимое занятие в современной Европе.
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takeo
так пусть возвращается в Россию и живёт / играет в волейбол спокойно.
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Verhovn
Ответ pulyalke
Комментарий удален модератором
Так к Мальвине претензий ноль. Я об отношении к ней своих же соотечественников.
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Адекватник
Ответ Джанлука Нальюка
Странно. Всего 5 раз участвовали в разделе Польши, узурпировали во времена СССР. Откуда эта нелюбовь могла взяться ? Скоты неблагодарные.
Да яж не жалуюсь. Ненавидят и ладно. Для меня это не новость и не проблема. Я просто за открытость и честность диалога :)
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Адекватник
Ответ Джанлука Нальюка
Поэтому принимают их у себя, устраивают, платят пособия ? Что ты такое несешь
Да это никак не связано. % европейцев, которые разделяют эту политику - минимален. Подавляющее большинство в гробу все это видели, но их никто не спрашивает и им навязывают совершенно другой нарратив.Их принуждают любить. Через силу. Но так это не работает и вызывает лишь обратный эффект. Так всегда бывает.
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Адекватник
Ответ Джанлука Нальюка
Откуда эти данные ? Ты здесь живешь ? Есть статистика ,кто разделяет эту политику, а кто нет ? Просто вбрасываешь какие то домыслы
Я жил в нескольких странах европы. Мне хватило этого для того, чтобы составить свое мнение.
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pulyalke
Ответ Иван Редин
Если честно, то я не верю ее ни одному слову. У нас в чернокожих даже не плюют, а тут полячку заплевали прямо! В волейболе не получилось звездой стать, решила стать звездой коментов про плохих русских!
ее на родине гнобили и продолжают изза того, что она до последнего играла за свой локо калининград, а когда все таки ушла, то ничего плохого не сказала, а можно сказать только в любви признавалась
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Verhovn
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Verhovn
Ответ pulyalke
показалось, что к ней
Бывает)
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Адекватник
Ответ Stormbringer
Боюсь, если в той же Франции сейчас убрать всех арабов, латиносов, славян и африков, то там уже никого не останется в стране).
Останется пока еще :) Минимум процентов 50-55 населения - коренные варварские племена. Которые вели северные крестовые походы, походы наполеона и две мировые войны - на восток.
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Адекватник
Ответ Vedved
Нуууууу, не знаю. Сам пожил в Турции, какое-то время - там к Русским, очень хорошо относятся. Также, есть друзья, которые живут: В Грузии, во Франции, в Англии, Испании - никто из них, не сталкивался с плохим отношением к себе.
турция, грузия. европа конечно та еще :)) Испанцы норм ребята. Англичане и Французы считают обезьянами вообще всех, кроме самих себя. Это факт, с которым может спорить только тот, кто не общался достаточно близко и глубоко. Естественно, в бытовом плане это не будет проявляться в открытых формах. Но в сути отношения - пренебрежение.
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cnfc
Ответ Kareglazaya
Что-то не верится в это. Даже если кто-то против России, это вовсе не значит, что он выскажет это вслух. Ну а уж плевки и пр. - это вообще уровень дошкольников, которые дразнят друг друга. А про то, что боялась выйти из дома, вообще смешно читать. Можно подумать, в Польше абсолютно каждый человек знает волейболистку в лицо и в курсе, за какой клуб она играет.
не обязательно знать ВСЕМ. Я живу в 100 квартирном доме. В котором вроде все врозь но по каким то неведомым путям многие знают о соседях больше чем они сами. Вполне допускаю что нашлись "активисты " которые правили ее
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