«Я боялась выходить из дома. Были случаи, когда люди плевали в меня». Польская волейболистка Смаржек рассказала о травле из-за игры в России

Польская волейболистка Мальвина Смаржек рассказала о травле из-за игры в России.

Смаржек выступала за калининградский « » в 2021-2022 годах.

«Дошло до того, что я боялась выходить из дома. Были случаи, когда люди толкали меня или плевали в меня.

Я лечу депрессию. Раньше у меня были панические атаки, которые иногда возвращались. Все началось в России, и это был момент, когда меня все переполняло. Внутри меня все копилось, но ситуация убивала меня.

Чувствовала, что нет смысла играть в волейбол, принимать душ, есть, выходить на улицу. Я была так подавлена, что не понимала, что происходит. Позже мне поставили диагноз, и сейчас я лечусь», – цитирует Смаржек Sport.pl.