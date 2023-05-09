Чемпионат России (жен). Финал. Четвертые матчи. «Локомотив» против московского «Динамо», «Протон» и «Динамо-Метар» сыграют в серии за 3-е место

Волейболистки «Локомотива» сыграют с московским «Динамо» в 4-м матче финала ЧР.

«Динамо-Метар» встретится с «Протоном» в серии за бронзу.

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Финал

Четвертый матч

Калининград

Счет в серии: 1-2

Матчи за 3-е место

Четвертый матч

Челябинск

– – 16.00

Счет в серии: 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед.