Чемпионат России (жен). Финал. Третьи матчи. «Локомотив» сыграет с московским «Динамо», «Динамо-Метар» против «Протона» в серии за 3-е место

Теги Динамо Москва жен Динамо-Метар чемпионат России жен результаты Протон Локомотив Калининградская область Волейбол

«Локомотив» сыграет с московским «Динамо» в третьем матче финала женского ЧР по волейболу.

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Женщины

Финал

Третий матч

Калининград

Локомотив – Динамо Москва – 18.00

 

Счет в серии: 0-2

Матчи за 3-е место

Третий матч

Челябинск

Динамо-МетарПротон – 15.00

 

Счет в серии: 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед.

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