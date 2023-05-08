Чемпионат России (жен). Финал. Третьи матчи. «Локомотив» сыграет с московским «Динамо», «Динамо-Метар» против «Протона» в серии за 3-е место

«Локомотив» сыграет с московским «Динамо» в третьем матче финала женского ЧР по волейболу.

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Женщины

Финал

Третий матч

Локомотив – – 18.00

Счет в серии: 0-2

Матчи за 3-е место

Третий матч

Челябинск

– – 15.00

Счет в серии: 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед.