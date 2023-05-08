Чемпионат России (жен). Финал. Третьи матчи. «Локомотив» сыграет с московским «Динамо», «Динамо-Метар» против «Протона» в серии за 3-е место
«Локомотив» сыграет с московским «Динамо» в третьем матче финала женского ЧР по волейболу.
Парибет Суперлига
Чемпионат России
Женщины
Финал
Третий матч
Локомотив – Динамо Москва – 18.00
Счет в серии: 0-2
Матчи за 3-е место
Третий матч
Челябинск
Динамо-Метар – Протон – 15.00
Счет в серии: 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед.
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