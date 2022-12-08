Яременко об иске на 80 млн долларов к FIVB за перенос ЧМ: «Первый иск должен быть максимальным с точки зрения декларирования наших потерь. Но это надолго»

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко прокомментировал ситуацию с отказом Международной федерации волейбола (FIVB) выплачивать российской стороне компенсацию за отмену чемпионата мира среди мужских команд

«Изначально позиция FIVB была, что чемпионат мира отменяют по форс-мажору, обстоятельствам непреодолимой силы. Этот пункт учтен в любом договоре, тем более таком важном, как на проведение чемпионата мира. Этот пункт гласит, что в случае отмены чемпионата половина заявочного взноса возвращается заявителю.

Из $40 млн, которые Россия заплатила, $20 млн должны вернуться.

Но после этого FIVB позицию поменяла, поскольку они понесли дополнительные затраты на проведение этого чемпионата мира, и, насколько я понимаю, столкнулись с большими сложностями, чтобы вообще его провести.

В России они могли бы заработать, а здесь нужно проводить чемпионат мира, чтобы не потерять имидж. Они поменяли позицию, и теперь Россия может стать виновной стороной этой отмены, а не форс-мажорные обстоятельства. Мол, мы могли бы предъявить свой встречный иск миллионов на 15, но не предъявляем, чемпионат отменен, и на этом закончили», – сказал Яременко. 

Российская сторона обратилась в швейцарский суд с требованием к FIVB компенсировать $80 млн за перенос турнира. 

«Поэтому было дело с исками, на этом этапе первый иск должен быть максимальным с точки зрения декларирования наших потерь. Поэтому сумма такая внушительная. Но это надолго», – добавил Яременко. 

Рассмотрение дела о компенсации за отмену чемпионата мира начнется в декабре. 

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