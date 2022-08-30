Шевченко о возврате средств за отмененный ЧМ по волейболу в России: «Этот процесс займет длительное время. Ведем ежедневную работу»

Президент Всероссийской федерации волейбола ( ) заявил, что вопрос возврата средств за отмену проведения в России чемпионата мира будет рассматриваться в суде и займет длительное время.

Чемпионат мира проходит в Польше и Словении. Изначально турнир должен был пройти в России, но Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла соревнования.

ВФВ требует компенсировать 80 млн долларов за перенос чемпионата. Также федерация обратилась в апелляционный комитет .

«Это долгий процесс, он займет длительное время. Швейцарская судебная система будет это все рассматривать. Предполагаем, что это будет рассматриваться в нескольких судебных инстанциях. Мы ведем ежедневную работу», – сказал Шевченко.

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