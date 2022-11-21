ВФВ подала иск к FIVB в гражданский суд Швейцарии с требованием возместить расходы за перенос чемпионата мира-2022 из России

Всероссийская федерация волейбола ( ) подала иск к Международной федерации волейбола ( ) в гражданский суд Швейцарии с требованием возместить расходы за отмененный чемпионат мира в России, сообщили в ВФВ.

ВФВ требует компенсировать за перенос чемпионата мира из России 80 млн долларов. Также федерация обратилась в апелляционный комитет FIVB.

«Мы не ведем никаких переговоров с федерацией, у нас есть иски, которые рассматриваются в швейцарском правовом поле. Не знаю, какие сроки рассмотрения. Мы подали в гражданский суд, процесс идет», – заявили в федерации.

В начале марта FIVB перенесла мужской чемпионат мира-2022 из России в Польшу и Словению.

Турнир должен был пройти в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.