ВФВ подала иск к FIVB в гражданский суд Швейцарии с требованием возместить расходы за перенос чемпионата мира-2022 из России
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала иск к Международной федерации волейбола (FIVB) в гражданский суд Швейцарии с требованием возместить расходы за отмененный чемпионат мира в России, сообщили в ВФВ.
ВФВ требует компенсировать за перенос чемпионата мира из России 80 млн долларов. Также федерация обратилась в апелляционный комитет FIVB.
«Мы не ведем никаких переговоров с федерацией, у нас есть иски, которые рассматриваются в швейцарском правовом поле. Не знаю, какие сроки рассмотрения. Мы подали в гражданский суд, процесс идет», – заявили в федерации.
В начале марта FIVB перенесла мужской чемпионат мира-2022 из России в Польшу и Словению.
Турнир должен был пройти в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.
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