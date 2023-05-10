Максим Михайлов: «Мне дополнительная мотивация не нужна. Но держать уровень с каждым годом все тяжелее и тяжелее»

Максим Михайлов объяснил, за счет чего казанский «Зенит» победил на ЧР по волейболу.

В финале этого сезона казанцы с Михайловым в составе обыграли московское «Динамо».

– В чем сила нынешнего «Зенита»?

– Помимо суммы волейбольных навыков я бы отметил внутреннюю атмосферу. У нас постоянно были совместные встречи вне площадки. Мы много общались с семьями, сближались.

Еще один важный момент – широкая ротация состава. Весь состав был в деле. На результат влияли не 6-7 игроков, а 14. Даже больше с учетом молодых ребят из «Академии». Благодаря этому мы ровно прошли весь сезон. Все находились в тонусе, но не было перегруза.

– Вы в плей-офф и особенно в финальной серии показали высоченный уровень игры. Вышли на пик в самый нужный момент?

– Игрок – это тело, а душу ему дают тренер и команда. Те, кто меня окружал, помогли мне хорошо подготовиться к этим матчам и морально, и физически.

Каким бы крутым игроком ты ни был, ты не сможешь раскрыть весь свой потенциал, если тебе некомфортно или что-то не нравится. Тренеры и партнеры дали уверенность, а медицинский штаб купировал те болячки, которые накопились за сезон, за карьеру.

– Вас часто называют машиной. Насколько тяжело держать уровень?

– Я всегда был убежден, что если что-то делать, то надо делать максимально хорошо. В этом плане мне дополнительная мотивация не нужна. Но держать уровень с каждым годом все тяжелее и тяжелее – возраст никого не щадит (Михайлову 35 лет – Sports.ru).

Восстановление от микроповреждений теперь не всегда проходит так легко и быстро, как хотелось бы, и как было раньше. Но жалеть себя нельзя – надо продолжать работать на максимуме. На каждую тренировку, на каждый цикл я ставлю перед собой определенные планки, задачи. Это важно. Через это движешься к глобальным целям, – сказал олимпийский чемпион Лондона-2012.