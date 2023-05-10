Михайлов о рекорде Тетюхина по победам в ЧР: «Возможно, его великое достижение никому не покорится»

Теги чемпионат России Сергей Тетюхин Зенит-Казань Максим Михайлов Волейбол

Волейболист Максим Михайлов не уверен, что побьет рекорд Сергея Тетюхина по победам в ЧР.

В этом сезоне 35-летний Михайлов выиграл чемпионат России в составе казанского «Зенита».

– У вас теперь восемь золотых медалей чемпионата России. Больше только у Сергея Тетюхина – 10. Реально догнать?

– Теоретически да. Но на практике это сложновыполнимо. Нужно выиграть еще два чемпионата при очень серьезной конкуренции в турнире.

Я живу сегодняшним днем. Не знаю, смогу ли я вообще на высоком уровне провести еще два чемпионата, не говоря уже о том, чтобы их выиграть. 

Тетюхин – великий игрок и, возможно, его великое достижение никому не покорится, – ответил олимпийский чемпион Лондона-2012.

Чемпионат России. Финал. Третьи матчи. Казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо» на тай-брейке и стал чемпионом страны

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