Алекно о финале ЧР: «Мне показалось, что «Зенит» лучше готов физически. Михайлова вижу как в молодые его годы, все остальные помогают»

Владимир Алекно оценил шансы казанского «Зенита» на победу в чемпионате России.

Сейчас «Зенит» ведет в финальной серии против московского «Динамо» со счетом 2-0. Третий матч пройдет завтра.

– «Зенит» хорошо играл, я был воочию на обеих играх. Мне показалось, что казанцы лучше готовы физически, однозначно. Макса Михайлова вижу как в молодые его годы, все остальные помогают. Очень радует Кононов, который занимает свое место. Илюха Федоров – либеро: вообще не вижу по нему, что впервые играет финал.

Кристенсон, понятно, хорошо выполняют свою работу. Димка Волков спокойно играть вообще не умеет. Дает свою энергию команде, и она прицепом едет за ним.

– А что скажете по «Динамо»? В чем они недорабатывают?

– Мне не хочется говорить о «Динамо» и об их недоработках. Они хорошо играют, не зря это действующие чемпионы России. Вижу, что как-то физически проседают. Меньше жизни у них на площадке. А по тактическим и техническим моментам я не вправе никого судить.

– Как считаете, что-то есть у «Динамо», что они могли бы предложить «Зениту» в ответных матчах? Какие шансы на продление серии?

– В первую очередь это домашний зал. Там тоже арена на 4-6 тысяч зрителей, прибавят себе плюс одного игрока. Все-таки три дня паузы между матчами в Казани и Москве слишком много, команда успеет перезагрузиться.

Но если «Динамо» сыграет в таком же ритме, как в Казани, то шансов у них нет. Эмоционально и физически – прибавлять москвичам обязательно, – сказал бывший главный тренер сборной России.

Чемпионат России. Финал. Третьи матчи. Московское «Динамо» сыграет с казанским «Зенитом», «Локомотив» против петербургского «Зенита»