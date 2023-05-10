Олимпийский чемпион по волейболу Александр Бутько перешел в «Урал»

Теги сборная России по волейболу Урал Александр Бутько Дмитрий Резванов Волейбол

Олимпийский чемпион Лондона-2012 по волейболу Александр Бутько перешел в уфимский «Урал».

Об этом сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.

В 2022-м Бутько был дисквалифицирован на один год из-за положительной допинг-пробы, сданной еще в 2014-м.

1 апреля 2023 года срок наказания истек, после чего волейболист доиграл сезон в составе казанского «Зенита» и стал победителем чемпионата России.

«Урал» в этом сезоне завершил выступления на стадии 1/8 финала.

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