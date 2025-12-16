Чемпионат России по волейболу. 15-й тур. «Белогорье» сыграет с московским «Динамо»
«Белогорье» сыграет с московским «Динамо» в чемпионате России по волейболу.
17 декабря пройдет матч 15-го тура мужского чемпионата России по волейболу между «Белогорьем» и московским «Динамо».
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
15-й тур
17 декабря
Белогорье – Динамо Москва – 19.00 мск
Турнирное положение: Зенит-Казань – 13 побед – 1 поражение (37 очков), Локомотив – 11-2 (33), Динамо Москва – 11-2 (31), Зенит Санкт-Петербург – 9-4 (28), Белогорье – 9-4 (28), Енисей – 8-5 (25), Динамо-ЛО – 9-5 (22), Нова – 7-6 (22), Факел – 5-8 (16), Газпром-Югра – 5-7 (14), Горький – 5-8 (13), Оренбуржье – 4-8 (11), Ярославич – 3-10 (11), Урал – 3-10 (10), Кузбасс – 2-11 (8), МГТУ – 1-12 (3).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
