Шипулин о возможном недопуске на Олимпиаду-2024: «Все равно правда восторжествует, победа будет за Россией! Ничего они не придумают»

Геннадий Шипулин поделился мнением о высказываниях главы МОК Томаса Баха.

Ранее Бах заявил, что решение по допуску россиян к Олимпиаде-2024 в будет принято в июле.

«Бах заявляет то так, то по-другому. Все равно правда восторжествует, победа будет за Россией! Ничего они не придумают.

Необдуманные действия совершают политики в спорте. Страдают люди.

Мы выйдем с высоко поднятой головой. Думаю, что все будет хорошо, волейбол всегда будет на высоте, как и весь российский спорт, как во всех отраслях нашей великой Родины.

Надо сильно верить, надеяться, воспитывать молодежь в духе победы, любви к Родине», – сказал вице-президент .