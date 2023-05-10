Шипулин о возможном недопуске на Олимпиаду-2024: «Все равно правда восторжествует, победа будет за Россией! Ничего они не придумают»

Теги сборная России по волейболу сборная России жен Геннадий Шипулин МОК ВФВ Томас Бах Париж-2024 Волейбол

Геннадий Шипулин поделился мнением о высказываниях главы МОК Томаса Баха.

Ранее Бах заявил, что решение по допуску россиян к Олимпиаде-2024 в Париже будет принято в июле.

«Бах заявляет то так, то по-другому. Все равно правда восторжествует, победа будет за Россией! Ничего они не придумают.

Необдуманные действия совершают политики в спорте. Страдают люди.

Мы выйдем с высоко поднятой головой. Думаю, что все будет хорошо, волейбол всегда будет на высоте, как и весь российский спорт, как во всех отраслях нашей великой Родины.

Надо сильно верить, надеяться, воспитывать молодежь в духе победы, любви к Родине», – сказал вице-президент ВФВ.

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3 комментария

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avcgloronalduMU
потом подпишет бумагу и поедет на соревнования?))
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Павел Светлов
"во всех отраслях нашей великой Родины"

что-то непонятное сказал, зачем отрос кто-то и куда отрос?
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Сергей Орлов
Им походу в госдуре всем мозг перепрошивают)
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