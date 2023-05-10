Шипулин о возможном недопуске на Олимпиаду-2024: «Все равно правда восторжествует, победа будет за Россией! Ничего они не придумают»
Геннадий Шипулин поделился мнением о высказываниях главы МОК Томаса Баха.
Ранее Бах заявил, что решение по допуску россиян к Олимпиаде-2024 в Париже будет принято в июле.
«Бах заявляет то так, то по-другому. Все равно правда восторжествует, победа будет за Россией! Ничего они не придумают.
Необдуманные действия совершают политики в спорте. Страдают люди.
Мы выйдем с высоко поднятой головой. Думаю, что все будет хорошо, волейбол всегда будет на высоте, как и весь российский спорт, как во всех отраслях нашей великой Родины.
Надо сильно верить, надеяться, воспитывать молодежь в духе победы, любви к Родине», – сказал вице-президент ВФВ.
что-то непонятное сказал, зачем отрос кто-то и куда отрос?