Геннадий Шипулин: «Не думаю, что будет вакуум от международной соревновательной деятельности. Будем искать выходы из сложившегося положения»

Геннадий Шипулин рассказал о планах по организации товарищеских матчей для сборной России.

«Будет какой-то план. Есть предварительные наметки. Не думаю, что будет вакуум от международной соревновательной деятельности. Будем искать какие-то выходы из сложившегося положения. Страдать спортсмены не должны в любом виде спорта.

Федерация тоже думает, активно над этим работает. Она загружена мероприятиями, в том числе и политическими: мы готовимся проводить столетие волейбола. Это в одно целое увязано с проведением детских соревнований, взрослых по регионам. Здесь подключаются буквально все. На турниры будут приглашены наши ближайшие друзья.

Планов много, будем работать, чтобы наш вид спорта и вообще спорт в стране был на высоком уровне», – сказал вице-президент Всероссийской федерации волейбола ( ).

«Возможны все соперники, и азиатские, и африканские. Исключать ничего нельзя. Даже европейские, если они захотят. Почему нет. Думаю, точку рано ставить.

Сегодняшние решения придумали маразматики, далекие от спорта. Это не значит, что все им отдают честь и соглашаются с ними. Спортсмены не согласны, мы тоже. Нужно пережить это смутное время», – добавил Шипулин.