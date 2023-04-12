Путин поручил отпраздновать 100-летие отечественного волейбола в 2023 году

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Владимир Путин поручил отпраздновать 100-летие отечественного волейбола в 2023 году.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«B связи с исполняющимся в 2023 году 100-летием отечественного волейбола постановляю: провести в 2023 году мероприятия, посвященные празднованию 100-летия отечественного волейбола.

Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола» обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия отечественного волейбола», – говорится в указе президента России. 

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12 комментариев

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Geo07
Наливай!
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Вечно в бане
А можно провести всю эту фигню без прямого указа президента? Вот напрячься, и провести.
Паноптикум какой-то, кругом дурдом, а у нас президент указы про « разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия отечественного волейбола» подписывает.
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valderoma
Что это за волейбол без еврокубков?🙄
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marselo_io_off
Ответ ПавелАвер
выделят миллиард ,отпразднуют на миллион. рабочая схема
"На это деньги выделяли?"© сценка из Comedy club
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Михаил Анисимов
Правильно, парада на 9 мая судя по всему не будет, так хоть это отметим. Можно даже тысячелетие, ведь все знают, что волейбол придумали древние русичи:)
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Вячеслав Пустохин
Спасибо Ладим Ладимич, а мы сидели в районе и ломали голову: "как же попилить бабло? на какую статью списать?!"
Но мудрый руководитель нас, как всегда спас! Ура великому лидеру!
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ПавелАвер
депутат Нилов предложил ввести военный налог со всех мужчин в стране😀
+3
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ПавелАвер
выделят миллиард ,отпразднуют на миллион. рабочая схема
+1
-1
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B737NG
Молодец, спасибо!! Проблем в стране нет же больше
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Oleg
Вов, поручи лучше поднять людям зарплаты и пенсии до 2700$ как ты и обещал.
А то чего у тебя народ живет на зарплату, что ниже пособия по безработице на Западе)
+12
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Obdob
戈伊达
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Андрей Рядькин
*мем с пингвином
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