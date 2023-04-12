Путин поручил отпраздновать 100-летие отечественного волейбола в 2023 году
Владимир Путин поручил отпраздновать 100-летие отечественного волейбола в 2023 году.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«B связи с исполняющимся в 2023 году 100-летием отечественного волейбола постановляю: провести в 2023 году мероприятия, посвященные празднованию 100-летия отечественного волейбола.
Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола» обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия отечественного волейбола», – говорится в указе президента России.
Паноптикум какой-то, кругом дурдом, а у нас президент указы про « разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия отечественного волейбола» подписывает.
Но мудрый руководитель нас, как всегда спас! Ура великому лидеру!
А то чего у тебя народ живет на зарплату, что ниже пособия по безработице на Западе)