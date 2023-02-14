Яременко об участии в азиатских турнирах: «Мы не получали никаких приглашений и не рассматривали такие варианты»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола ( ) сообщил, что организация не рассматривает варианты с участием в азиатских турнирах.

«Мы состоим в Европейской конфедерации волейбола (CEV), а Азиатские игры проводятся под эгидой Олимпийского совета .

Мы лично не получали никаких приглашений и не рассматривали такие варианты», – сказал Яременко.