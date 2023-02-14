Яременко об участии в азиатских турнирах: «Мы не получали никаких приглашений и не рассматривали такие варианты»

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что организация не рассматривает варианты с участием в азиатских турнирах.

«Мы состоим в Европейской конфедерации волейбола (CEV), а Азиатские игры проводятся под эгидой Олимпийского совета Азии.

Мы лично не получали никаких приглашений и не рассматривали такие варианты», – сказал Яременко.

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