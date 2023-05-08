Олимпийский чемпион Лондона-2012 Александр Волков завершил спортивную карьеру

Теги Александр Волков сборная России по волейболу Олег Брызгалов Зенит-Казань Р-Спорт Волейбол

Олимпийский чемпион по волейболу Александр Волков завершил спортивную карьеру.

Об этом сообщил директор казанского «Зенита» Олег Брызгалов.

«Александр Волков после победы в чемпионате России заявил о завершении игровой карьеры. Насколько я понимаю, он сейчас планирует стать тренером. Но не в нашем клубе, мы заранее честно с ним объяснились: Александр до официального объявления сообщил, что завершит карьеру, а мы – что работа по формированию команды (и тренерского штаба) начинается в январе.

Наш тренерский штаб очень большое внимание уделяет именно подбору игроков команды. И не только с точки зрения того, как она играет, но и как ребята общаются вне площадки. И поэтому в эти годы у нас был, можно сказать, идеальный капитан. Такой капитан, который может и призвать своим авторитетом, и всегда прийти на помощь.

Александр (вчера) сказал такие слова: «У меня была длинная карьера, но именно два последних года в Казани остались в сердце». Как самые яркие моменты в его спортивной жизни. И это было сказано не для камер, не для позерства. Это были искренние чувства, и они у нас взаимные.

Мы относимся к Саше с большим уважением и признательностью. И, конечно, с сожалением, что его карьера завершена. Но он закончил ее на очень высокой ноте. И после финального свистка и победы в чемпионате России у него были слезы счастья. Все получилось, как в очень хорошем фильме», – сказал Брызгалов. 

Волкову 38 лет, он является победителем Игр-2012 в Лондоне, бронзовым призером Олимпиады-2008 в Пекине, серебряным призером ЧЕ-2007. Шесть раз становился чемпионом России. 

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5 комментариев

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Melnikov1968
Блестящая карьера!!! Здоровья и дальнейших успехов!!!
+2
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Sibiryachkoff
Удачи!
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D-eisler@yandex.ru
ОДиночный блок на сетболе в 3 партии финала Олимпиады 2012 Навсегда со мной, как и гол Ковальчука 2008 и Сборная РОссии 2008 и 2018
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Сергей Орлов
Отличная карьера, жаль травмы всё время мучили.
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Олег Кайзер
Я, может, не слишком пристально слежу за новостями, но как-то сразу и не понял, про какого Волкова речь. В заметке ни слова о его виде спорта, Волковых много-и теннисист, и баскетболист... Считаю, нужно поконкретней выражать свою мысль.
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