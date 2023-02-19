Участница Олимпиады-2012 Анна Возакова дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Теги пляжный волейбол допинг ВФВ сборная России жен (пляжный волейбол) Анна Возакова Григорий Родченков ТАСС Волейбол

Чемпионка России 2010 года по пляжному волейболу Анна Возакова дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил. 

Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). 

«Возакова, так же как Дмитрий Ильиных, находилась в списке Григория Родченкова», – рассказали в ВФВ. 

Дисквалификация 33-летней спортсменки будет отсчитываться с января 2022 года и истечет 11 января 2024 года.

Возакова является участницей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. В паре с Анастасией Васиной она дошла до 1/8 олимпийского турнира. 

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Дмитрий Ильиных дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил

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2 комментария

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expertmer2020
Волейболисты, как вам не стыдно?
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avcgloronalduMU
неудивительно, кто там главный был в вооейболе- Патрушев? тут скрывали допинг, а мировое сообщество вскрыло ?
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