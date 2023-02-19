Участница Олимпиады-2012 Анна Возакова дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Чемпионка России 2010 года по пляжному волейболу дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Возакова, так же как , находилась в списке Григория Родченкова», – рассказали в ВФВ.

Дисквалификация 33-летней спортсменки будет отсчитываться с января 2022 года и истечет 11 января 2024 года.

Возакова является участницей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. В паре с Анастасией Васиной она дошла до 1/8 олимпийского турнира.

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Дмитрий Ильиных дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил