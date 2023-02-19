Участница Олимпиады-2012 Анна Возакова дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил
Чемпионка России 2010 года по пляжному волейболу Анна Возакова дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
«Возакова, так же как Дмитрий Ильиных, находилась в списке Григория Родченкова», – рассказали в ВФВ.
Дисквалификация 33-летней спортсменки будет отсчитываться с января 2022 года и истечет 11 января 2024 года.
Возакова является участницей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. В паре с Анастасией Васиной она дошла до 1/8 олимпийского турнира.
Олимпийский чемпион Лондона-2012 Дмитрий Ильиных дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил
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