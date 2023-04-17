Чемпионат России (жен). 1/2 финала. Первые матчи. Московское «Динамо» обыграло «Динамо-Метар», «Локомотив» победил «Протон»

Теги Динамо Москва жен Динамо-Метар чемпионат России жен результаты Протон Локомотив Калининградская область Волейбол

16-17 апреля прошли первые матчи 1/2 финала женского чемпионата России по волейболу.

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1/2 финала

Первые матчи

16 апреля

Динамо МоскваДинамо-Метар – 3-0 (25:20, 25:20, 26:24)

 

17 апреля

ЛокомотивПротон – 3-1 (25:18, 14:25, 25:10, 25:19)

 

ПРИМЕЧАНИЕ: серии длятся до трех побед.

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43 комментария

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August
Ответ Max Bochkov
Малыгину и либеро забыли предупредить о том, что у Москвы Метару выигрывать нельзя. Вопрос на контроле на самом верху, какой еще Метар тут... В итоге три подряд касания сетки, атака из силовой резко превращается в сплошные перекидывания и вуаля - проигран отрезок 8:20. Некоторые игроки Метара просто внаглую сдали сет, видимо у них уже контракт с Москвой на следующий год подписан...)
Фантазия у вас буйная.
+4
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Кristinа
Ответ Max Bochkov
У Локо просто явно лучше игроки индивидуально. Хотя либеро колобком не катается за мячом (как я люблю) и эмоционально неустойчива - плывет при первом же давлении. Это еще по прошлогодней ЛЧ было видно... Забавно, как ВФВ застебала Локомотив завесив всю арену бело-синими банерами и запустив на мониторах бело-синюю рекламу динамовских спонсоров и даже изменив на бело-синий цвет фирменный стиль чемпионата. Даже РЖД было написано белыми буквами на синем фоне. Или это колоршифтинг такой был в трансляции?)
Да это какой - то ппц😂 я когда на арену пришла, понять не могу, что происходит, что за цвета 😅 очень непривычно
+4
0
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Lyonas
Что-то совсем мало зрителей в Москве даже на полуфинале.... Может там Fan ID ввели? ;)
+3
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генгбенг
Ответ Lyonas
Что-то совсем мало зрителей в Москве даже на полуфинале.... Может там Fan ID ввели? ;)
там всю жизнь отгаворка что в Москве миллион развлечений. все на концерте киркорова и на выстовках достижений народного хозяйства.
+3
0
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Кristinа
Маричев циркач😂 вы лучше своих фанатов заводите, а не наших! 🤡
+3
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Max Bochkov
У Локо просто явно лучше игроки индивидуально. Хотя либеро колобком не катается за мячом (как я люблю) и эмоционально неустойчива - плывет при первом же давлении. Это еще по прошлогодней ЛЧ было видно...
Забавно, как ВФВ застебала Локомотив завесив всю арену бело-синими банерами и запустив на мониторах бело-синюю рекламу динамовских спонсоров и даже изменив на бело-синий цвет фирменный стиль чемпионата. Даже РЖД было написано белыми буквами на синем фоне. Или это колоршифтинг такой был в трансляции?)
+2
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Lyonas
Ответ генгбенг
там всю жизнь отгаворка что в Москве миллион развлечений. все на концерте киркорова и на выстовках достижений народного хозяйства.
Это да. Но главное то, что клубы не зависят от зрителей финансово чуть менее, чем полностью. Поэтому большинству клубов все равно, есть зрители или нет 🙁
+2
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генгбенг
Ответ Lyonas
Это да. Но главное то, что клубы не зависят от зрителей финансово чуть менее, чем полностью. Поэтому большинству клубов все равно, есть зрители или нет 🙁
Николай Платоныч ,да святится имя его
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Lyonas
Ответ Кristinа
Маричев циркач😂 вы лучше своих фанатов заводите, а не наших! 🤡
В этот раз Маричев просчитался - Локо не Ленинградка, а наши болельщики ответили ему в двойном размере 🤭
+2
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Lyonas
Ответ Max Bochkov
Финал 19? Красотулю?
Ее, кстати, тоже :) Но я имел в виду Ирину.
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August
Ответ Max Bochkov
У меня она хотя бы есть. Хотя никакой фантазии не нужно было, чтобы предсказать то, как в год столетия московского Динамо будут "убивать" Калининград, Казань и Уралку, и закулисно влиять на результаты матчей в пользу клуба у которого пусть всего один, но зато очень влиятельный болельщик...
Во-первых, столетие не московского Динамо, а общества. И челябинский, и казанский клубы тоже его отмечают. Во-вторых, этот юбилей никак не помешал, например, судье Иванову придумать пенальти в ворота московского Динамо в матче со Спартаком. А хоккейному Торпедо выбить московский клуб в первом же круге плей-офф. Ну, и Белогорью лишить динамовцев возможности выиграть кубок, причем на их же площадке. В-третьих, не надо преуменьшать число болельщиков у Динамо, это мелко и глупо.
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Max Bochkov
Ответ Кristinа
Да это какой - то ппц😂 я когда на арену пришла, понять не могу, что происходит, что за цвета 😅 очень непривычно
Это как стадион ЦСКА оформить в красно-белых цветах, а спартаковский в красно-синих. Просто очередное подтверждение, как демонстративно не уважают калининградских болельщиков, а сам клуб Локомотив готов стелиться и унижаться под Москву и их Динамо. Из раза в раз такое происходит. И когда в день игры с Динамо в ЛЧ вдруг весь основной состав отправили на карантин с якобы бессимптомным ковидом, на самом деле просто выполняя указание дать дорогу ДМ. И когда устроили акцию с зигованием на трибунах, после чего пришлось уехать Мальвине, ослабив команду перед плей-офф. И когда в защиту Воронкова даже пальцем не пошевелили, спокойно приняв его максимально дикую дисквалификацию. А теперь просто демонстративное самоунижение с этим бело-синим динамовским интерьером...
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August
Ответ Max Bochkov
Т.е. это я преуменьшил количество зрителей на московском полуфинале, когда верхний ярус был просто пуст, а нижний пуст наполовину? Или может всё таки Зиничев, который последовательно всеми возможными способами отвращает от клуба даже москвичей? Когда у клуба есть болельщики Вы сможете увидеть это на трибунах в серии Локо-Протон... Всероссийское общество Динамо - это фикция. Динамо есть только московское, остальные просто так называются, но по факту, они лишь "консервы" для Москвы. Ак-Барс же давным-давно живет за счет бюджета Татарстана и спонсоров, назначенных правительством республики. С таким же успехом он мог бы называться Спартаком или СКА. Ну и тому самому единственному болельщику, владеющему российским волейболом, футбол с хоккеем не интересны. А вот ежегодные фэйлы женской волейбольной команды уже точно надоели. В итоге - проиграли в финале шести - надо сделать серии плей-офф. Проиграли полуфинальную серию до двух побед - надо сделать серию до трех побед. И т.д. и т.п.. Это уже так очевидно наблюдается, что даже скучно..
Как ловко вы не заметили упоминание о проигрыше именно волейбольного Динамо да еще и в юбилейный год Белогорью. Ну, а про "консервы" вообще насмешили. Что касается зрителей, то, к сожалению, в Москве избыток спортивных шоу, волейбол да еще и без рекламы в их числе просто теряется. Да и ехать через весь город лишний раз не хочется. Была бы арена поближе, я бы точно ходил.
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Lyonas
Ответ Max Bochkov
Это как стадион ЦСКА оформить в красно-белых цветах, а спартаковский в красно-синих. Просто очередное подтверждение, как демонстративно не уважают калининградских болельщиков, а сам клуб Локомотив готов стелиться и унижаться под Москву и их Динамо. Из раза в раз такое происходит. И когда в день игры с Динамо в ЛЧ вдруг весь основной состав отправили на карантин с якобы бессимптомным ковидом, на самом деле просто выполняя указание дать дорогу ДМ. И когда устроили акцию с зигованием на трибунах, после чего пришлось уехать Мальвине, ослабив команду перед плей-офф. И когда в защиту Воронкова даже пальцем не пошевелили, спокойно приняв его максимально дикую дисквалификацию. А теперь просто демонстративное самоунижение с этим бело-синим динамовским интерьером...
Все это имеет смысл, когда клубу не все равно, какая у него репутация, и когда он дорожит мнением своих болельщиков. Но видимо после истории с Воронковым клуб окончательно решил, что можно полностью забить на свою репутацию и имидж :( И вот такое ужасное переоформление арены и даже табло (!) в бело-синие цвета наиболее ярко подчеркивает это. Но ты ведь знаешь, почему это происходит, и какова глубинная связь клуба с ДМ... Случайностей не должно быть и 100-летие общества Динамо нее может быть омрачено, как было в предыдущие два сезона.
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Lyonas
Ответ Max Bochkov
Я понял, конечно) Но Красотуля тоже тогда жгла, с кем-то на той стороне чуть не подралась, помнится...)
Да, Юля тоже молодец, как минимум эмоциями отрабатывала по-полной :)
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Lyonas
Ответ Max Bochkov
Малыгину и либеро забыли предупредить о том, что у Москвы Метару выигрывать нельзя. Вопрос на контроле на самом верху, какой еще Метар тут... В итоге три подряд касания сетки, атака из силовой резко превращается в сплошные перекидывания и вуаля - проигран отрезок 8:20. Некоторые игроки Метара просто внаглую сдали сет, видимо у них уже контракт с Москвой на следующий год подписан...)
Где-то подобное я уже видел, года 4 назад. Там, правда, только одного игрока забыли предупредить ;)
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Andy
Ответ ЭХ
окромя Малыгиной, бесхребетный, трусливый Метар. какие три матча? и стоило обыгрывать Казань?!
Стоило, они спортсменки, тебе сопливому это не понять.
+2
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Любовь
Ответ Lyonas
Да уж, сливать сет, имея +10, не простительно даже для женского волейбола :(
Ну если мужской могут с +5 слить, то че бы женский с +10 нет))
+1
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Кristinа
Ответ Lyonas
Что-то совсем мало зрителей в Москве даже на полуфинале.... Может там Fan ID ввели? ;)
А вчера на матче мужиков полный зал был 🤭 не хотят на Гончарову ходить, эх
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Александр Суходолов
Локо так держать 💪💪💪
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Anna D
ребёнку же не объяснишь, смотри на Гончарову, и делай в своей команде так же......
+1
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Lyonas
Ответ Max Bochkov
У Локо просто явно лучше игроки индивидуально. Хотя либеро колобком не катается за мячом (как я люблю) и эмоционально неустойчива - плывет при первом же давлении. Это еще по прошлогодней ЛЧ было видно... Забавно, как ВФВ застебала Локомотив завесив всю арену бело-синими банерами и запустив на мониторах бело-синюю рекламу динамовских спонсоров и даже изменив на бело-синий цвет фирменный стиль чемпионата. Даже РЖД было написано белыми буквами на синем фоне. Или это колоршифтинг такой был в трансляции?)
Это не колоршифтинг, а калошифтинг, т.е. окончательный сдвиг в сторону понятно чего... Я сам просто о***л, когда это увидел :(((
+1
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August
Да, и, кстати, юбилейный год для волейбольного Динамо - 2026.
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Беспонтий пилат
ничего страшного, казань тоже с победы начинало
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ЭХ
иметь такое преимущество в третьей партии и так трусливо слить...
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