Чемпионат России (жен). 1/2 финала. Первые матчи. Московское «Динамо» обыграло «Динамо-Метар», «Локомотив» победил «Протон»
16-17 апреля прошли первые матчи 1/2 финала женского чемпионата России по волейболу.
Суперлига Париматч
Чемпионат России
Женщины
1/2 финала
Первые матчи
16 апреля
Динамо Москва – Динамо-Метар – 3-0 (25:20, 25:20, 26:24)
17 апреля
Локомотив – Протон – 3-1 (25:18, 14:25, 25:10, 25:19)
ПРИМЕЧАНИЕ: серии длятся до трех побед.
Забавно, как ВФВ застебала Локомотив завесив всю арену бело-синими банерами и запустив на мониторах бело-синюю рекламу динамовских спонсоров и даже изменив на бело-синий цвет фирменный стиль чемпионата. Даже РЖД было написано белыми буквами на синем фоне. Или это колоршифтинг такой был в трансляции?)