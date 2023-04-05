Чемпионат России (жен). 1/4 финала. Московское «Динамо» обыграло краснодарское, «Локомотив» победил «Тулицу» и другие результаты
5 апреля прошли первые матчи 1/4 финала женского чемпионата России по волейболу.
Суперлига Париматч
Чемпионат России
Женщины
1/4 финала
Первые матчи
Динамо Москва – Динамо Краснодар – 3-0 (25:21, 25:23, 32:30)
Динамо Казань – Динамо-Метар – 3-0 (25:20, 25:18, 25:18)
Ленинградка – Протон – 2-3 (25:20, 12:25, 19:25, 25:15, 10:15)
Локомотив – Тулица – 3-0 (25:16, 25:20, 25:10)
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