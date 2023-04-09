Чемпионат России (жен). 1/4 финала. Вторые матчи. «Динамо-Метар» победило «Динамо» из Казани, краснодарское «Динамо» уступило московскому на тай-брейке и другие результаты
9 апреля прошли первые матчи 1/4 финала женского чемпионата России по волейболу
Суперлига Париматч
Чемпионат России
Женщины
1/4 финала
Вторые матчи
Динамо-Метар – Динамо Казань – 3-1 (14:25, 25:21, 25:22, 25:19)
Счет в серии: 1-1
Протон – Ленинградка – 3-2 (25:20, 25:17, 21:25, 23:25, 15:11)
Счет в серии: 2-0
Динамо Краснодар – Динамо Москва – 2-3 (28:26, 25:23, 21:25, 18:25, 11:15)
Счет в серии: 0-2
Тулица – Локомотив – 0-3 (19:25, 23:25, 23:25)
Счет в серии: 0-2
Комментарии