Чемпионат России (жен). 1/4 финала. Вторые матчи. «Динамо-Метар» победило «Динамо» из Казани, краснодарское «Динамо» уступило московскому на тай-брейке и другие результаты

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9 апреля прошли первые матчи 1/4 финала женского чемпионата России по волейболу

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

1/4 финала

Вторые матчи

Динамо-Метар – Динамо Казань – 3-1 (14:25, 25:21, 25:22, 25:19)

 

Счет в серии: 1-1

Протон – Ленинградка – 3-2 (25:20, 25:17, 21:25, 23:25, 15:11)

 

Счет в серии: 2-0

Динамо Краснодар – Динамо Москва – 2-3 (28:26, 25:23, 21:25, 18:25, 11:15)

 

Счет в серии: 0-2

Тулица – Локомотив – 0-3 (19:25, 23:25, 23:25)

 

Счет в серии: 0-2

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