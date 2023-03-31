Чемпионат России (жен). 26-й тур. «Заречье-Одинцово» сыграет с «Ленинградкой», московское «Динамо» против «Липецка», другие матчи
С 31 марта по 2 апреля пройдут матчи 26-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Суперлига Париматч
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
26-й тур
31 марта
Заречье-Одинцово – Ленинградка – 17.00
1 апреля
Енисей – Динамо-Казань – 13.00
Протон – Динамо Краснодар – 16.00
Динамо Москва – Липецк – 17.30
Тулица – Динамо-Метар – 18.00
Локомотив – Спарта – 19.00
2 апреля
Уралочка – Минчанка – 15.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Турнирное положение: Динамо Москва – 22 победы – 3 поражения (66 очков), Локомотив – 21-4 (63), Динамо-Казань – 19-6 (55), Ленинградка – 17-8 (51), Протон – 16-9 (48), Динамо-Метар – 15-10 (47), Тулица – 13-12 (39), Динамо Краснодар – 11-14 (33), Енисей – 11-14 (32), Минчанка – 9-16 (27), Уралочка – 7-18 (20), Спарта – 6-19 (19), Заречье-Одинцово – 6-19 (16), Липецк – 2-23 (8).
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