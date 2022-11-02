FIVB: «Взрослые сборные России должны оставаться с текущими очками мирового рейтинга до дальнейшего уведомления»

В Международной федерации волейбола заявили, что мировой рейтинг мужской и женской сборных России не будет изменяться во время недопуска к международным соревнованиям.

— Будет ли заморожен рейтинг сборной России до тех пор, пока она не будет допущена до международных соревнований? Или ее рейтинг снизится за время отстранения?

— Административный совет FIVB принял решение, что взрослые сборные России и Беларуси должны оставаться с текущими очками мирового рейтинга до дальнейшего уведомления, учитывая, что в настоящее время им не разрешено участвовать в международных соревнованиях.

Тем не менее их нынешние позиции в мировом рейтинге могут измениться из‑за выступления других национальных сборных, — сказали в пресс‑службе .