ВФВ подала иски в арбитраж FIVB по поводу отстранения российских спортсменов от соревнований
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала иски в арбитраж Международной федерации волейбола (FIVB) по поводу отстранения российских спортсменов от соревнований.
Об этом сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.
«Есть иски, которые мы подавали на дискриминацию по национальному признаку и отстранение спортсменов. Нам это понятно, во всех видах спорта это произошло, и это явное нарушение прав человека.
Эти протесты поданы в арбитраж самого FIVB. Очень долго принимают решение в таких условиях, они защищаются, мы требуем справедливости», – сказал Яременко.
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