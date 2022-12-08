ВФВ подала иски в арбитраж FIVB по поводу отстранения российских спортсменов от соревнований

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала иски в арбитраж Международной федерации волейбола ( ) по поводу отстранения российских спортсменов от соревнований.

Об этом сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

«Есть иски, которые мы подавали на дискриминацию по национальному признаку и отстранение спортсменов. Нам это понятно, во всех видах спорта это произошло, и это явное нарушение прав человека.

Эти протесты поданы в арбитраж самого FIVB. Очень долго принимают решение в таких условиях, они защищаются, мы требуем справедливости», – сказал Яременко.