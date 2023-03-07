Чемпионат России. Перенесенный матч. «Белогорье» сыграет с «Уралом»
8 марта пройдет перенесенный матч 17-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Белогорье» сыграет с «Уралом».
Парибет Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
17-й тур
8 марта
Белогорье – Урал – 18.00 мск
Турнирное положение: Зенит-Казань – 24 победы – 2 поражения (73 очка), Динамо Москва – 24-2 поражения (70), Зенит Санкт-Петербург – 21-5 (64), Локомотив – 20-6 (55), Белогорье – 17-8 (50), Урал – 16-9 (46), Кузбасс – 15-11 (43), Факел – 14-12 (46), Динамо-ЛО – 14-12 (42), Енисей – 12-14 (35), АСК – 8-17 (24), Газпром-Югра – 7-19 (26), Нефтяник – 5-21 (13), Югра-Самотлор – 4-22 (14), Нова – 4-22 (13), Строитель – 2-24 (7).
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