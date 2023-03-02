Чемпионат России. 26-й тур. «Нова» сыграет с «Уралом», «Локомотив» встретится с «Факелом» и другие матчи

С 3 по 5 марта пройдут матчи 26-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

26-й тур

3 марта

Нова – Урал – 17.00

4 марта

– Факел – 15.00

Динамо-ЛО – Кузбасс – 17.00

– Газпром-Югра – 18.00

– Югра-Самотлор – 18.30

Строитель – Белогорье – 19.00

5 марта

Нефтяник – Енисей – 16.00

– АСК – 17.00

Турнирное положение: Зенит-Казань – 23 победы – 2 поражения (70 очков), Динамо Москва – 23-2 (67), Зенит Санкт-Петербург – 20-5 (61), Локомотив – 19-6 (53), – 15-8 (44), Кузбасс – 15-10 (43), Урал – 15-9 (43), Факел – 14-11 (45), Динамо-ЛО – 13-12 (39), Енисей – 11-14 (32), АСК – 8-17 (24), Газпром-Югра – 7-18 (26), Нефтяник – 5-18 (13), Югра-Самотлор – 4-21 (14), Нова – 4-21 (13), Строитель – 2-22 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.