Чемпионат России. 24-й тур. «Нефтяник» встретится с «Газпром-Югрой», казанский «Зенит» против «Кузбасса», другие матчи

С 18 по 20 февраля пройдут матчи 24-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

24-й тур

18 февраля

– – 16.00

19 февраля

– Урал – 13.00

– – 16.00

Зенит-Казань – Кузбасс – 17.00

– – 18.00

– АСК – 18.00

– Динамо-ЛО – 19.00

20 февраля

Факел – Нова – 17.00

Турнирное положение: Зенит-Казань – 22 победы – 2 поражения (67 очков), Динамо Москва – 21-2 (61), Зенит Санкт-Петербург – 20-3 (61), Локомотив – 17-6 (47), Кузбасс – 14-9 (40), Урал – 14-8 (40), Факел – 13-10 (42), Белогорье – 13-8 (38), Динамо-ЛО – 12-11 (36), Енисей – 9-14 (27), АСК – 8-15 (24), Газпром-Югра – 6-17 (23), Нефтяник – 5-18 (12), Югра-Самотлор – 4-20 (14), Нова – 3-20 (10), Строитель – 2-20 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.