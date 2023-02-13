Чемпионат России. 23-й тур. «Югра-Самотлор» сыграет с московским «Динамо», «Белогорье» встретится с казанским «Зенитом», другие матчи
13 и 15 февраля пройдут матчи 23-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Парибет Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
23-й тур
13 февраля
Югра-Самотлор – Динамо Москва – 17.00
15 февраля
Кузбасс – Локомотив – 15.00
Газпром-Югра – Енисей – 17.00
Урал – Строитель – 17.00
Факел – Нефтяник – 17.00
АСК – Нова – 19.00
Белогорье – Зенит-Казань – 19.00
Зенит Санкт-Петербург – Динамо-ЛО – 19.30
Турнирное положение: Зенит-Казань – 21 победа – 2 поражения (64 очка), Динамо Москва – 20-2 (58), Зенит Санкт-Петербург – 19-3 (58), Локомотив – 16-6 (44), Кузбасс – 14-8 (40), Белогорье – 13-7 (38), Урал – 13-8 (37), Факел – 12-10 (39), Динамо-ЛО – 12-10 (36), Енисей – 8-14 (24), АСК – 7-15 (21), Газпром-Югра – 6-16 (23), Нефтяник – 5-17 (12), Югра-Самотлор – 4-19 (14), Нова – 3-19 (10), Строитель – 2-19 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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