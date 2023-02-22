Чемпионат России. 25-й тур. «Белогорье» сыграет с «Динамо-ЛО», «Урал» против «Нефтяника», другие матчи

Теги Факел Локомотив Новосибирск Белогорье Динамо Москва чемпионат России результаты Нефтяник Газпром-Югра Динамо Ленинградская область Кузбасс Енисей Строитель АСК (Нижний Новгород) Зенит Санкт-Петербург Волейбол

С 23 по 26 февраля пройдут матчи 25-го тура мужского чемпионата России по волейболу. 

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Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

25-й тур

23 февраля

Белогорье – Динамо-ЛО – 18.00

 

24 февраля 

Урал – Нефтяник – 16.00

 

Газпром-ЮграНова – 17.00

 

25 февраля 

ЕнисейСтроитель – 13.00

 

Кузбасс – Зенит-Санкт-Петербург – 13.00

 

АСК – Локомотив – 18.00

 

26 февраля

ФакелДинамо Москва – 15.00

 

Турнирное положение: Зенит-Казань – 23 победы – 2 поражения (70 очков), Динамо Москва – 22-2 (64), Зенит Санкт-Петербург – 20-4 (61), Локомотив – 18-6 (50), Факел – 14-10 (45), Урал – 14-9 (41), Белогорье – 14-8 (41), Кузбасс – 14-10 (40), Динамо-ЛО – 13-11 (39), Енисей – 10-14 (29), АСК – 8-16 (24), Газпром-Югра – 7-17 (26), Нефтяник – 5-19 (12), Югра-Самотлор – 4-21 (14), Нова – 3-21 (10), Строитель – 2-21 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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