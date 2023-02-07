Чемпионат России. 22-й тур. «Динамо-ЛО» сыграет с казанским «Зенитом», московское «Динамо» против «Кузбасса» и другие матчи

С 8 по 11 февраля пройдут матчи 22-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

22-й тур

8 февраля

Динамо-ЛО – Зенит-Казань – 18.00

10 февраля

Нефтяник – АСК – 16.00

11 февраля

Енисей – Факел – 15.00

Нова – Югра-Самотлор – 16.00

Урал – Газпром-Югра – 16.00

Строитель – Зенит Санкт-Петербург – 17.00

Белогорье – Локомотив – 18.00

Динамо Москва – Кузбасс – 18.00

Турнирное положение: Зенит-Казань – 20 побед – 2 поражения (61 очко), Динамо Москва – 19-2 (55), Зенит Санкт-Петербург – 18-3 (55), – 15-6 (41), Кузбасс – 14-7 (40), Белогорье – 13-6 (38), Динамо-ЛО – 12-9 (36), Урал – 12-8 (34), Факел – 11-10 (36), Енисей – 8-13 (24), Газпром-Югра – 6-15 (23), АСК – 6-15 (18), Нефтяник – 5-16 (12), Югра-Самотлор – 4-18 (13), Нова – 2-19 (8), Строитель – 2-18 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.