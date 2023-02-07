Чемпионат России. 22-й тур. «Динамо-ЛО» сыграет с казанским «Зенитом», московское «Динамо» против «Кузбасса» и другие матчи
С 8 по 11 февраля пройдут матчи 22-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Парибет Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
22-й тур
8 февраля
Динамо-ЛО – Зенит-Казань – 18.00
10 февраля
Нефтяник – АСК – 16.00
11 февраля
Енисей – Факел – 15.00
Нова – Югра-Самотлор – 16.00
Урал – Газпром-Югра – 16.00
Строитель – Зенит Санкт-Петербург – 17.00
Белогорье – Локомотив – 18.00
Динамо Москва – Кузбасс – 18.00
Турнирное положение: Зенит-Казань – 20 побед – 2 поражения (61 очко), Динамо Москва – 19-2 (55), Зенит Санкт-Петербург – 18-3 (55), Локомотив – 15-6 (41), Кузбасс – 14-7 (40), Белогорье – 13-6 (38), Динамо-ЛО – 12-9 (36), Урал – 12-8 (34), Факел – 11-10 (36), Енисей – 8-13 (24), Газпром-Югра – 6-15 (23), АСК – 6-15 (18), Нефтяник – 5-16 (12), Югра-Самотлор – 4-18 (13), Нова – 2-19 (8), Строитель – 2-18 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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