Яременко об отборе в Париж-2024: «В классическим волейболе пройдем, даже если нас допустят за неделю до Олимпиады. В пляжном более серьезная проблема»

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко высказался о ситуации на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Если говорить о классическом волейболе, то система отбора такова, что даже если нас допустят за неделю до Олимпиады, то мы пройдем. У нас достаточно высокий рейтинг у сборных.

В пляжном волейболе более серьезная проблема, потому что уже сейчас начался олимпийский отбор. Все турниры учитываются, на которых наши ребята не участвуют. Мы работаем над тем, чтобы заморозить результаты на текущих позициях и потом смотреть, как будут развиваться события», – сказал Яременко.

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