Олимпийский чемпион Дьяченко обжаловал решение Мосгорсуда, который не стал признавать его дисквалификацию за допинг недействительной в России

Теги допинг гребля на байдарках и каноэ сборная России CAS Александр Дьяченко Гребля

Олимпийский чемпион Лондона-2012 в гребле на байдарках Александр Дьяченко обжаловал решение Московского городского суда по делу о допинге.

Ранее спортсмен обращался в Мосгорсуд с требованием признать его дисквалификацию за допинг недействительной в России, но получил отказ.

В прошлом году Дьяченко по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) был отстранен на четыре года – за использование в 2014-м анаболических стероидов. Результаты спортсмена с 5 июня 2014-го по 31 декабря 2016-го были аннулированы.

«Я подал повторную жалобу на определение Мосгорсуда. Срок ее рассмотрения пока не определен», – заявил Дьяченко.

Олимпийский чемпион Дьяченко просит признать его дисквалификацию за допинг недействительной в России

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14 комментариев

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Artmann
Ответ Иван Гульмеш
Кстати интересно узнать, почему Разные решения были приняты.
Возможно, что были разные судьи.
У нас среди народа есть такой стереотип безличного "суда" (неправедного, как правило). Но судьи - это люди. И среди них есть и приспособленцы, и идейные, и охранители, и либерахи.
Даже алкоголики есть, которые натурально вырубаются во время заседания, объявляют перерыв на полчаса, а потом ещё один на полчаса, а потом откладывают рассмотрение на пару недель.)
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Rio (BLR)
вот позорник
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Atsuktuvas
отбайдарили
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DVM_1
Напомнило грустную шутку времен фильма "Рокетмэн" о том, что Мосгорсуд признал Элтона Джона натуралом на территории Российской Федерации.
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salogiannis
Ну а что! У нас же было звание "гроссмейстер СССР" еще до введения звания гроссмейстера ФИДЕ. Уже пора вводить "олимпийский чемпион РФ"!
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Иван Гульмеш
Ответ Mister Zalupa
Ну-с, басманное правосудие, басманный чемпион. Чем он хуже Зубкова?
Кстати интересно узнать, почему Разные решения были приняты.
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Иван Алейников
Сколько у нас допингистов
+1
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+1
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fbd
Ну тут нужно в CAS на мосгорсуд подавать я считаю
+7
0
+7
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filippa
самому то не западло? хотя Зубкову не западло... да уж....
+1
0
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Lordk
Ответ Buharoid
Не вышло стать чемпионом на территории РФ((
Вы, конечно, шутите. Но за этим стоят вполне себе практичные вещи.
+1
-1
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igls54
Фамилия подвела
+2
-1
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Mister Zalupa
Ну-с, басманное правосудие, басманный чемпион. Чем он хуже Зубкова?
+6
0
+6
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Buharoid
Не вышло стать чемпионом на территории РФ((
+15
-1
+14
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Dr. J 24
хахаха
+13
0
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