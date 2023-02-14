Олимпийский чемпион Дьяченко обжаловал решение Мосгорсуда, который не стал признавать его дисквалификацию за допинг недействительной в России

Олимпийский чемпион Лондона-2012 в гребле на байдарках Александр Дьяченко обжаловал решение Московского городского суда по делу о допинге.

Ранее спортсмен обращался в Мосгорсуд с требованием признать его дисквалификацию за допинг недействительной в России, но получил отказ.

В прошлом году Дьяченко по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) был отстранен на четыре года – за использование в 2014-м анаболических стероидов. Результаты спортсмена с 5 июня 2014-го по 31 декабря 2016-го были аннулированы.

«Я подал повторную жалобу на определение Мосгорсуда. Срок ее рассмотрения пока не определен», – заявил Дьяченко.

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