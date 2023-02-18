Чемпионат России (жен). 20-й тур. Московское «Динамо» встретится с «Тулицей», «Локомотив» против «Ленинградки», другие матчи

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18-19 февраля пройдут матчи 20-го тура женского чемпионата России по волейболу. 

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Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

20-й тур

18 февраля

МинчанкаДинамо Метар – 16.00

 

ЛипецкЕнисей – 17.00

 

Спарта – Динамо Краснодар – 17.30

 

Динамо МоскваТулица – 18.00

 

19 февраля

УралочкаПротон – 15.00

 

Локомотив – Ленинградка – 18.00

 

Заречье-Одинцово – Динамо-Казань – 19.00

 

Турнирное положение: Динамо Москва – 17-2 (51 очко), Локомотив – 16-3 (47), Ленинградка – 14-5 (43), Динамо-Казань – 14-5 (41), Динамо-Метар – 12-7 (38), Тулица – 12-7 (34), Протон – 11-8 (34), Динамо Краснодар – 8-11 (24), Енисей – 7-12 (22), Минчанка – 7-12 (20), Уралочка – 6-13 (17), Спарта – 4-15 (13), Заречье-Одинцово – 3-16 (9), Липецк – 2-17 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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