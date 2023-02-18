Чемпионат России (жен). 20-й тур. Московское «Динамо» встретится с «Тулицей», «Локомотив» против «Ленинградки», другие матчи
18-19 февраля пройдут матчи 20-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Суперлига Париматч
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
20-й тур
18 февраля
Минчанка – Динамо Метар – 16.00
Липецк – Енисей – 17.00
Спарта – Динамо Краснодар – 17.30
Динамо Москва – Тулица – 18.00
19 февраля
Уралочка – Протон – 15.00
Локомотив – Ленинградка – 18.00
Заречье-Одинцово – Динамо-Казань – 19.00
Турнирное положение: Динамо Москва – 17-2 (51 очко), Локомотив – 16-3 (47), Ленинградка – 14-5 (43), Динамо-Казань – 14-5 (41), Динамо-Метар – 12-7 (38), Тулица – 12-7 (34), Протон – 11-8 (34), Динамо Краснодар – 8-11 (24), Енисей – 7-12 (22), Минчанка – 7-12 (20), Уралочка – 6-13 (17), Спарта – 4-15 (13), Заречье-Одинцово – 3-16 (9), Липецк – 2-17 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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