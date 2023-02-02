Чемпионат России (жен). 18-й тур. «Липецк» сыграет с краснодарским «Динамо», «Локомотив» против «Тулицы», другие матчи

С 3 по 5 февраля пройдут матчи 18-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

18-й тур

3 февраля

Липецк – Динамо Краснодар – 16.00

4 февраля

Уралочка – Динамо-Ак Барс – 15.00

Минчанка – Ленинградка – 17.00

Локомотив – Тулица – 19.00

5 февраля

Енисей – Динамо Метар – 12.00

Спарта – Протон – 17.30

Заречье-Одинцово – Динамо Москва – 18.00

Турнирное положение: Динамо Москва – 16-1 (48 очков), Локомотив – 14-3 (41), Ленинградка – 12-6 (37), Динамо-Казань – 12-5 (35), Динамо-Метар – 11-6 (35), Протон – 11-6 (34), Тулица – 11-6 (31), Минчанка – 7-10 (20), Динамо Краснодар – 6-11 (18), Уралочка – 6-11 (17), Енисей – 5-12 (16), Спарта – 3-14 (10), Заречье-Одинцово – 3-14 (9), Липецк – 2-15 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.