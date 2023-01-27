Чемпионат России (жен). 17-й тур. Краснодарское «Динамо» сыграет с «Енисеем», казанское «Динамо» против «Локомотива», другие матчи
С 27 по 29 января пройдут матчи 17-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Суперлига Париматч
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
17-й тур
27 января
Динамо-Метар – Заречье-Одинцово – 3-0 (26:24, 25:18, 25:16)
Динамо Краснодар – Енисей – 19.00
Динамо-Казань – Локомотив – 19.00
Тулица – Спарта – 19.00
28 января
Ленинградка – Липецк – 16.30
29 января
Протон – Минчанка – 16.00
Динамо Москва – Уралочка – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Динамо Москва – 15-1 (45 очков), Локомотив – 13-3 (39), Динамо-Казань – 12-4 (34), Динамо-Метар – 11-6 (35), Ленинградка – 11-5 (34), Протон – 11-5 (33), Тулица – 10-6 (28), Минчанка – 6-10 (18), Динамо Краснодар – 6-10 (18), Уралочка – 6-10 (17), Енисей – 4-12 (13), Спарта – 3-13 (10), Заречье-Одинцово – 3-14 (9), Липецк – 2-14 (6).
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