Чемпионат России (жен). 19-й тур. «Тулица» сыграет с «Уралочкой», «Протон» против «Локомотива», другие матчи
С 10 по 12 февраля пройдут матчи 19-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Суперлига Париматч
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
19-й тур
10 февраля
Тулица – Уралочка – 19.00
11 февраля
Динамо-Метар – Липецк – 14.00
Протон – Локомотив – 16.00
Динамо Краснодар – Минчанка – 17.00
Ленинградка – Спарта – 17.00
12 февраля
Енисей – Заречье-Одинцово – 12.00
Динамо-Казань – Динамо Москва – 17.00
Турнирное положение: Динамо Москва – 17-1 (51 очко), Локомотив – 15-3 (44), Ленинградка – 13-5 (40), Динамо-Казань – 13-5 (38), Динамо-Метар – 11-7 (35), Протон – 11-7 (34), Тулица – 11-7 (31), Динамо Краснодар – 7-11 (21), Минчанка – 7-11 (20), Енисей – 6-12 (19), Уралочка – 6-12 (17), Спарта – 4-14 (13), Заречье-Одинцово – 3-15 (9), Липецк – 2-16 (6).
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