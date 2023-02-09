Чемпионат России (жен). 19-й тур. «Тулица» сыграет с «Уралочкой», «Протон» против «Локомотива», другие матчи

С 10 по 12 февраля пройдут матчи 19-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

19-й тур

10 февраля

Тулица – Уралочка – 19.00

11 февраля

Динамо-Метар – Липецк – 14.00

Протон – Локомотив – 16.00

Динамо Краснодар – Минчанка – 17.00

Ленинградка – Спарта – 17.00

12 февраля

Енисей – Заречье-Одинцово – 12.00

Динамо-Казань – Динамо Москва – 17.00

Турнирное положение: Динамо Москва – 17-1 (51 очко), Локомотив – 15-3 (44), Ленинградка – 13-5 (40), Динамо-Казань – 13-5 (38), Динамо-Метар – 11-7 (35), Протон – 11-7 (34), Тулица – 11-7 (31), Динамо Краснодар – 7-11 (21), Минчанка – 7-11 (20), Енисей – 6-12 (19), Уралочка – 6-12 (17), Спарта – 4-14 (13), Заречье-Одинцово – 3-15 (9), Липецк – 2-16 (6).