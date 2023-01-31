Чемпионат России. 21-й тур. «Локомотив» сыграет с «Динамо-ЛО», «Белогорье» против московского «Динамо» и другие матчи

С 1 по 5 февраля пройдут матчи 21-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

21-й тур

1 февраля

Локомотив – Динамо-ЛО – 15.00

2 февраля

– – 19.00

3 февраля

Факел – Урал – 17.00

Югра-Самотлор – Нефтяник – 17.00

4 февраля

Енисей – АСК – 15.00

Газпром-Югра – Строитель – 17.00

– – 19.30

5 февраля

Кузбасс – Нова – 13.00

Турнирное положение: Зенит-Казань – 19 побед – 2 поражения (58 очков), Зенит Санкт-Петербург – 18-2 (55), Динамо Москва – 18-2 (52), – 14-6 (39), Белогорье – 13-5 (38), Кузбасс – 13-7 (37), Динамо-ЛО – 12-8 (35), Урал – 12-7 (34), Факел – 10-10 (33), Енисей – 7-13 (21), АСК – 6-14 (18), Газпром-Югра – 5-15 (20), Югра-Самотлор – 4-17 (13), Нефтяник – 4-16 (9), Нова – 2-18 (8), Строитель – 2-16 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.