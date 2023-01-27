Чемпионат России. 20-й тур. «Нефтяник» уступил «Кузбассу», «Локомотив» против петербургского «Зенита», другие матчи
С 27 по 29 января пройдут матчи 20-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Парибет Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
20-й тур
27 января
Нефтяник – Кузбасс – 0-3 (19:25, 20:25, 24:26)
Газпром-Югра – Факел – 17.00
Урал – АСК – 17.00
28 января
Енисей – Югра-Самотлор – 13.00
Локомотив – Зенит Санкт-Петербург – 15.00
Строитель – Зенит-Казань – 17.00
Динамо Москва – Динамо-ЛО – 17.30
29 января
Нова – Белогорье – 16.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань – 18 побед – 2 поражения (55 очков), Зенит Санкт-Петербург – 18-1 (54), Динамо Москва – 17-2 (49), Локомотив – 13-6 (37), Кузбасс – 13-7 (37), Белогорье – 12-5 (35), Динамо-ЛО – 12-7 (35), Урал – 11-7 (32), Факел – 9-10 (30), Енисей – 6-13 (18), АСК – 6-13 (17), Газпром-Югра – 5-14 (20), Югра-Самотлор – 4-16 (13), Нефтяник – 4-16 (9), Нова – 2-17 (8), Строитель – 2-16 (7).
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