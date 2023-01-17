Чемпионат России. 18-й тур. «Нова» сыграет с петербургским «Зенитом», казанский «Зенит» встретится с московским «Динамо», другие матчи
17 января пройдут матчи 18-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Парибет Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
18-й тур
Енисей – Белогорье – 15.00
Газпром-Югра – Югра-Самотлор – 17.00
Нова – Зенит-Санкт-Петербург – 17.00
Урал – Кузбасс – 17.00
Факел – АСК – 17.00
Строитель – Локомотив – 18.00
Зенит-Казань – Динамо Москва – 19.30
Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 17 побед – 0 поражений (50 очков), Зенит-Казань – 16-2 (49), Динамо Москва – 16-1 (47), Локомотив – 12-5 (34), Динамо-ЛО – 11-6 (31), Урал – 10-6 (29), Белогорье – 10-5 (29), Кузбасс – 10-7 (28), Факел – 7-10 (24), Енисей – 6-11 (18), АСК – 5-12 (14), Газпром-Югра – 4-13 (17), Югра-Самотлор – 4-14 (13), Нефтяник – 4-13 (9), Строитель – 2-14 (7), Нова – 1-16 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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