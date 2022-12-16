Чемпионат России по волейболу. 13-й тур. «Кузбасс» сыграет со «Строителем», «Факел» против петербургского «Зенита», другие матчи
16-20 декабря пройдут матчи 13-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Парибет Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
13-й тур
16 декабря
Кузбасс – Строитель – 15.00
Нефтяник – Нова – 16.00
17 декабря
Факел – Зенит Санкт-Петербург – 16.00
Газпром-Югра – Зенит-Казань – 17.00
АСК – Динамо-ЛО – 18.00
18 декабря
Урал – Локомотив – 16.00
20 декабря
Енисей – Динамо Москва – 15.00
Югра-Самотлор – Белогорье – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 12 побед – 0 поражений (35 очков), Зенит-Казань – 11-2 (34), Динамо Москва – 11-1 (32), Урал – 9-3 (26), Локомотив – 9-4 (25), Динамо-ЛО – 7-5 (21), Факел – 6-5 (19), Белогорье – 6-5 (17), Енисей – 5-7 (15), Кузбасс – 5-7 (15), Газпром-Югра – 4-8 (15), АСК – 4-8 (10), Нефтяник – 3-8 (6), Югра-Самотлор – 2-11 (8), Нова – 1-11 (6), Строитель – 1-10 (4).
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