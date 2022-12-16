Чемпионат России по волейболу. 13-й тур. «Кузбасс» сыграет со «Строителем», «Факел» против петербургского «Зенита», другие матчи

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16-20 декабря пройдут матчи 13-го тура мужского чемпионата России по волейболу. 

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

13-й тур

16 декабря

Кузбасс – Строитель – 15.00

 

Нефтяник – Нова – 16.00

 

17 декабря

Факел – Зенит Санкт-Петербург – 16.00

 

Газпром-Югра – Зенит-Казань – 17.00

 

АСК – Динамо-ЛО – 18.00

 

18 декабря

Урал – Локомотив – 16.00

 

20 декабря

Енисей – Динамо Москва – 15.00

 

Югра-Самотлор – Белогорье – 17.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 12 побед – 0 поражений (35 очков), Зенит-Казань – 11-2 (34), Динамо Москва – 11-1 (32), Урал – 9-3 (26), Локомотив – 9-4 (25), Динамо-ЛО – 7-5 (21), Факел – 6-5 (19), Белогорье – 6-5 (17), Енисей – 5-7 (15), Кузбасс – 5-7 (15), Газпром-Югра – 4-8 (15), АСК – 4-8 (10), Нефтяник – 3-8 (6), Югра-Самотлор – 2-11 (8), Нова – 1-11 (6), Строитель – 1-10 (4).

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