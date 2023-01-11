Чемпионат России. 17-й тур. «Енисей» сыграет с «Динамо-ЛО», «Локомотив» против московского «Динамо», другие матчи

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С 11 по 14 января пройдут матчи 17-го тура мужского чемпионата России по волейболу. 

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Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

17-й тур

11 января

Енисей – Динамо-ЛО – 15.00

 

13 января

Кузбасс – Газпром-Югра – 15.00

 

Югра-Самотлор – Факел – 17.00

 

14 января

Локомотив – Динамо Москва – 15.00

 

Нова – Зенит-Казань – 16.00

 

Зенит Санкт-Петербург – Нефтяник – 16.30

 

АСК – Строитель – 18.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 16 побед – 0 поражений (47 очков), Динамо Москва – 15-1 (44), Зенит-Казань – 14-2 (43), Локомотив – 12-4 (34), Урал – 10-6 (29), Белогорье – 10-5 (29), Динамо-ЛО – 10-6 (28), Кузбасс – 9-7 (26), Факел – 6-10 (21), Енисей – 6-10 (18), Газпром-Югра – 4-12 (16), Югра-Самотлор – 4-13 (13), АСК – 4-12 (11), Нефтяник – 4-11 (9), Строитель – 2-13 (7), Нова – 1-15 (6). 

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