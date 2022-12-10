Чемпионат России по волейболу. 11-й тур. Петербургский «Зенит» встретится с АСК, московское «Динамо» против «Урала», другие матчи

11 декабря пройдут матчи 11-го тура мужского чемпионата России по волейболу. Петербургский «Зенит» встретится с АСК, московское «Динамо» против «Урала».

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

11-й тур

– – 13.00

– – 15.00

– – 16.00

Динамо-ЛО – – 17.00

Динамо Москва – Урал – 18.00

– АСК – 18.00

– – 18.00

– – 19.00

Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 10 побед – 0 поражений (29 очков), Зенит-Казань – 9-2 (28), Динамо Москва – 9-1 (26), Урал – 8-2 (23), Динамо-ЛО – 6-4 (18), Локомотив – 6-4 (18), Факел – 6-4 (18), Белогорье – 5-5 (15), Газпром-Югра – 4-6 (14), Енисей – 4-6 (13), Кузбасс – 4-6 (11), АСК – 4-6 (10), Югра-Самотлор – 2-9 (8), Нефтяник – 2-8 (4), Нова – 1-9 (5), Строитель – 1-9 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.