Чемпионат России (жен). 15-й тур. Казанское «Динамо» сыграет с «Минчанкой», «Динамо» из Москвы встретится со «Спартой» и другие матчи

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С 13 по 15 января пройдут матчи 15-го тура женского чемпионата России по волейболу. Казанское «Динамо» сыграет с «Минчанкой», «Динамо» из Москвы встретится со «Спартой».

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Женщины

Предварительный этап

15-й тур

13 января

Динамо Казань – Минчанка – 19.00

 

14 января

Протон – Енисей – 16.00

 

Динамо Краснодар – Заречье-Одинцово – 17.00

 

Динамо Москва – Спарта – 18.30

 

15 января

Уралочка – Локомотив – 15.00

 

Ленинградка – Динамо-Метар – 17.00

 

Тулица – Липецк – 17.00

 

Турнирное положениеДинамо Москва – 13-1 (39), Локомотив – 12-2 (36), Ленинградка – 10-4 (31), Динамо-Казань – 10-4 (28), Протон – 9-5 (27), Динамо-Метар – 8-6 (26), Тулица – 8-6 (22), Минчанка – 6-8 (18), Динамо Краснодар – 5-9 (15), Уралочка – 5-9 (14), Енисей – 4-10 (13), Спарта – 3-11 (10), Заречье-Одинцово – 3-11 (9), Липецк – 2-12 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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