Чемпионат России (жен). 15-й тур. Казанское «Динамо» сыграет с «Минчанкой», «Динамо» из Москвы встретится со «Спартой» и другие матчи
С 13 по 15 января пройдут матчи 15-го тура женского чемпионата России по волейболу. Казанское «Динамо» сыграет с «Минчанкой», «Динамо» из Москвы встретится со «Спартой».
Суперлига Париматч
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
15-й тур
13 января
Динамо Казань – Минчанка – 19.00
14 января
Протон – Енисей – 16.00
Динамо Краснодар – Заречье-Одинцово – 17.00
Динамо Москва – Спарта – 18.30
15 января
Уралочка – Локомотив – 15.00
Ленинградка – Динамо-Метар – 17.00
Тулица – Липецк – 17.00
Турнирное положение: Динамо Москва – 13-1 (39), Локомотив – 12-2 (36), Ленинградка – 10-4 (31), Динамо-Казань – 10-4 (28), Протон – 9-5 (27), Динамо-Метар – 8-6 (26), Тулица – 8-6 (22), Минчанка – 6-8 (18), Динамо Краснодар – 5-9 (15), Уралочка – 5-9 (14), Енисей – 4-10 (13), Спарта – 3-11 (10), Заречье-Одинцово – 3-11 (9), Липецк – 2-12 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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