Чемпионат России (жен). 15-й тур. Казанское «Динамо» сыграет с «Минчанкой», «Динамо» из Москвы встретится со «Спартой» и другие матчи

С 13 по 15 января пройдут матчи 15-го тура женского чемпионата России по волейболу. Казанское «Динамо» сыграет с «Минчанкой», «Динамо» из Москвы встретится со «Спартой».

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

15-й тур

13 января

– Минчанка – 19.00

14 января

Протон – Енисей – 16.00

Динамо Краснодар – Заречье-Одинцово – 17.00

Динамо Москва – Спарта – 18.30

15 января

Уралочка – – 15.00

Ленинградка – Динамо-Метар – 17.00

Тулица – Липецк – 17.00

Турнирное положение: – 13-1 (39), Локомотив – 12-2 (36), Ленинградка – 10-4 (31), Динамо-Казань – 10-4 (28), Протон – 9-5 (27), Динамо-Метар – 8-6 (26), Тулица – 8-6 (22), Минчанка – 6-8 (18), – 5-9 (15), – 5-9 (14), Енисей – 4-10 (13), Спарта – 3-11 (10), Заречье-Одинцово – 3-11 (9), Липецк – 2-12 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.