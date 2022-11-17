Чемпионат России по волейболу (жен). 8-й тур. Казанское «Динамо» сыграет с «Тулицей», «Локомотив» против краснодарского «Динамо», другие матчи

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С 18 по 20 ноября пройдут матчи восьмого тура женского чемпионата России по волейболу. 

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

8-й тур

18 ноября

Динамо-Казань – Тулица – 18.00

 

Заречье-Одинцово – Липецк – 18.00

 

Спарта – Динамо-Метар – 19.00

 

Локомотив – Динамо Краснодар – 20.00

 

19 ноября

Уралочка – Ленинградка – 15.00

 

20 ноября

Минчанка – Енисей – 16.30

 

Динамо Москва – Протон – 17.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Динамо Москва – 7-0 (20), Протон – 6-1 (18), Динамо-Казань – 5-2 (15), Динамо Метар – 5-2 (15), Локомотив – 5-2 (15), Ленинградка – 4-3 (14), Тулица – 4-3 (12), Динамо Краснодар – 3-4 (9), Минчанка – 3-4 (7), Спарта – 2-5 (7), Енисей – 2-5 (6), Уралочка – 2-5 (5), Заречье-Одинцово – 1-6 (3), Липецк – 0-7 (1).

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