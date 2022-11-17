Чемпионат России по волейболу (жен). 8-й тур. Казанское «Динамо» сыграет с «Тулицей», «Локомотив» против краснодарского «Динамо», другие матчи

С 18 по 20 ноября пройдут матчи восьмого тура женского чемпионата России по волейболу.

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

8-й тур

18 ноября

Динамо-Казань – Тулица – 18.00

Заречье-Одинцово – Липецк – 18.00

Спарта – Динамо-Метар – 19.00

– Динамо Краснодар – 20.00

19 ноября

Уралочка – – 15.00

20 ноября

Минчанка – Енисей – 16.30

Динамо Москва – Протон – 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: – 7-0 (20), Протон – 6-1 (18), Динамо-Казань – 5-2 (15), Динамо Метар – 5-2 (15), Локомотив – 5-2 (15), Ленинградка – 4-3 (14), Тулица – 4-3 (12), – 3-4 (9), Минчанка – 3-4 (7), Спарта – 2-5 (7), Енисей – 2-5 (6), – 2-5 (5), Заречье-Одинцово – 1-6 (3), Липецк – 0-7 (1).